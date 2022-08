METEO – MALTEMPO in arrivo al Nord ITALIA con TEMPORALI e NUBIFRAGI. Ecco le regioni più colpite

Italia tra promontorio anticiclonico e flusso umido

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, un promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo centrale mentre una saccatura depressionaria si va ad approfondire sull’Europa occidentale. Tempo dunque stabile sull’Italia centro-meridionale nella giornata odierna, con l’avvezione di aria calda che porta un aumento delle temperature e caldo afoso. Sono attese punte anche di 40°C su alcune regioni del Sud. Discorso diverso invece per il Nord, interessato da un flusso di correnti umide e instabili proveniente dai quadranti sud-occidentali.

Piogge e temporali nella giornata odierna specie al Nord-Ovest

Come abbiamo appena visto, un flusso di correnti umide e instabili proveniente da sud-ovest, passando per le Isole Baleari, andrà ad interessare nella giornata odierna le regioni nord-occidentali italiane. Nel corso della mattinata delle piogge andranno ad interessare soprattutto la Liguria di Ponente e il Piemonte occidentale. Nel corso delle ore pomeridiane un nucleo instabile porterà piogge sparse tra Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e settori occidentali di Emilia e Lombardia. Sulla Liguria centro-orientale i fenomeni potranno risultare anche molto intensi con acquazzoni e temporali sparsi. In serata atteso un temporaneo miglioramento, ma con fenomeni ancora tra Piemonte e Lombardia centro-settentrionale. Nel corso della notte instabilità di nuovo in aumento, con piogge sparse su gran parte del Nord e temporali tra Liguria, Emilia, Lombardia e pianure venete, più asciutto sui settori orientali.

Giovedì con maltempo diffuso su tutto il Nord

Nel corso della giornata di domani la saccatura andrà a muoversi sul Mediterraneo centro-occidentale e questo porterà instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali. Nella mattinata di domani avremo infatti piogge sparse su tutto il Nord, anche a carattere di rovescio o temporale tra Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Triveneto, su quest’ultimo con possibili fenomeni a carattere di nubifragio. Tra il pomeriggio e la serata dovrebbero continuare le precipitazioni sparse su tutte le regioni settentrionali, mentre nella notte l’arrivo di un nuovo nucleo dovrebbe portare nuovamente acquazzoni e temporali. Possibili locali fenomeni molto intensi, anche a carattere di nubifragio, soprattutto in Lombardia tra Cremonese, Bresciano e Mantovano.

Ancora maltempo al Nord venerdì ma con graduale miglioramento

Nel corso della giornata di venerdì avremo il transito della saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale, con una piccola goccia più fredda in quota sull’Italia centro settentrionale. Questo andrebbe a portare condizioni meteo instabili ancora su gran parte del Nord. Nel corso della mattinata avremo infatti ancora cieli nuvolosi con piogge sparse e locali temporali soprattutto al Nord-Est, mentre dovrebbe risultare più asciutto il Nord-Ovest. Nel corso del pomeriggio residui fenomeni ancora tra Romagna e Triveneto, ma con fenomeni in esaurimento ovunque tra serata e la notte.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.