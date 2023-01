Meteo – Ciclogenesi sull’Italia, sarà un weekend di maltempo invernale con freddo e neve a bassa quota

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta saccatura distesa dalla Scandinavia sino al nord Africa, responsabile di una vasta ciclogenesi a carattere freddo in azione sul Mediterraneo centrale. Tale saccatura è affiancata da due figure altopressorie: la prima ad ovest è distesa dal vicino Atlantico sino al Mar del Nord, mentre ad est da un promontorio disteso dal Medio Oriente sino alla Russia, dove ritroviamo valori pressori al suolo fino a 1050 hPa. In tale contesto l’Italia sarà quindi interessata da una ciclogenesi a carattere freddo, con minimo al suolo attualmente pari a 996 hPa posizionato sulla Puglia centrale, con maltempo invernale e neve a bassissima quota.

Ciclogenesi fredda sull’Italia, weekend al via con maltempo invernale

Ciclogenesi alimentata da correnti artiche determinerà condizioni meteo invernali nel corso della giornata odierna. Molte nubi sono attese nelle prossime ore sull’Italia con fenomeni per lo più concentrati sui settori adriatici e del sud Italia. Quota neve attesa fino a 200-400 metri tra Marche ed Abruzzo, attorno ai 400-600 metri tra Molise, Campania e Puglia, mentre dai 700-900 metri tra Calabria e Basilicata. Acquazzoni e temporali attesi sui settori meridionali tirrenici e nord-occidentali delle due Isole Maggiori. Neve sulla Sardegna attorno ai 400-600 metri. Nel corso del pomeriggio-sera deboli fenomeni tenderanno ad estendersi dapprima all’Umbria e zone interne del Lazio ed a seguire anche sulla Toscana orientale con quota neve dai 200-400 metri. Asciutto al nord, fatta eccezione per la Romagna, dove sono attesi deboli fenomeni dal pomeriggio, nevosi dalla sera sino a ridosso delle pianure. Forti venti settentrionali su tutto il Paese con temperature al di sotto delle medie del periodo.

Allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 21 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno, Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Domenica con molte nubi, ma pochi fenomeni sull’Italia

Vasta ciclogenesi insisterà sull’Italia anche nella giornata di domenica, mantenendo condizioni meteo invernali. Attese molte nubi in transito anche domani sull’Italia con deboli fenomeni attesi tra Emilia-Romagna, Marche e nord della Toscana dove potranno risultare a carattere nevoso dai 200-400 metri, ma con sconfinamenti sino a ridosso delle pianure emiliane ed occasionalmente dell’alta Toscana. Fenomeni irregolari attesi su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e coste del Lazio con quota neve dai 600-800 metri. Freddo con gelate estese al nord e zone interne del centro. Temperature diffusamente al di sotto delle medie del periodo.

