Meteo – Clima pazzo sul vecchio continente, caldo anomalo sull’Europa e freddo in Italia. Vediamo il perché

Attuale situazione sinottica e condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La saccatura che nella giornata di ieri ha raggiunto l’Europa occidentale, si appresta oggi a transitare sull’Europa centrale e orientale, allungata fin verso il Mediterraneo occidentale dove si andrà ad isolare un minimo in quota. Questo porterà ancora piogge e qualche temporale in Italia soprattutto su Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, su quest’ultima regione anche con fenomeni intensi. Nel frattempo l’anticiclone delle Azzorre inizia la rimonta verso l’Europa occidentale.

Caldo anomalo in arrivo soprattutto sull’Europa centro-settentrionale

Come abbiamo appena detto, mentre una saccatura è in transito sull’Europa centro-orientale, un promontorio di alta pressione inizia a rimontare dal basso Atlantico verso l’Europa occidentale. Entro la fine della settimana troveremo un vasto e robusto anticiclone centrato nel cuore dell’Europa, con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa e geopotenziali in quota molto elevati. Questo favorirà la risalita di aria più calda soprattutto verso l’Europa centro-settentrionale, con temperature in generale aumento su valori fino a 16 gradi sopra la media tra Scandinavia e Paesi Baltici tra venerdì e sabato e comunque con temperature di 8-12 gradi sopra media su gran parte del vecchio continente. Sulla Scandinavia meridionale nel weekend i termometri potranno addirittura raggiungere valori di 15°C, valori molto rari nella zona in questo periodo dell’anno.

Temperature in calo invece sull’Italia con neve fino a quote medie

Mentre sull’Europa è in arrivo una ondata di caldo anomalo con temperature oltre 10 gradi sopra media, sull’Italia nel weekend avremo invece un calo delle temperature. Infatti, mentre l’anticiclone si va a rinforzare nel cuore dell’Europa, una goccia fredda scivolerà sul suo bordo orientale fino a raggiungere il Sud Italia nella giornata di sabato e poi risalirà lungo la Penisola. Oltre a portare instabilità, porterà anche un generale calo termico sull’Italia, con le temperature che si porteranno su valori anche di 2-4 gradi sotto le medie del periodo. Possibili infatti nevicate in Appennino fino a 1700-1800 metri ed anche fino a 1200-1400 metri sulle Alpi. Quello appena descritto sarà evidente dando una sguardo alle temperature che si avranno alla quota di 850 hPa (circa 1500), con valori di 10°C-12°C su gran parte dell’Europa, mentre sul Mediterraneo centrale avremo valori di 2°C-4°C.

Meteo novembre: possibile apertura della porta atlantica per metà mese

All’inizio della prossima settimana la goccia fredda in quota risalirà verso l’Europa occidentale fondendosi con le propaggini più occidentali della profonda depressione in Atlantico. A seguire l’alta pressione potrebbe ritirare i suoi massimi sul baso Atlantico mentre un altro anticiclone dovrebbe migrare verso la Scandinavia. Flusso atlantico che potrebbe così raggiungere il Mediterraneo portando un peggioramento meteo in Italia con piogge autunnali.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.