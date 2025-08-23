Meteo – Oggi ancora rischio forti temporali, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su queste regioni

Sabato tra acquazzoni e temporali, ma non mancheranno le schiarite

La giornata di sabato si aprirà al nord con nubi di passaggio alternate a schiarite con temporali ed acquazzoni possibili su Lombardia e coste veneto-friulane. Acquazzoni e temporali non risparmieranno anche le coste di Campania, Molise, mentre sul resto del Paese tempo più asciutto con ampie schiarite sulle regioni centrali ed Isole Maggiori. Nel corso del pomeriggio instabilità che prenderà forma su Alpi, Prealpi, Emilia-Romagna e zone interne del centro-sud con possibili fenomeni in parziale sconfinamento sin verso le coste di Basilicata, Puglia, alta Calabria e Campania. Generale miglioramento serale, fatta eccezione per temporali in estensione alle pianure del Triveneto e nottetempo alla Lombardia.

Attenzione ai fenomeni intensi

La presenza in quota di masse d’aria più fresche favorirà lo sviluppo di forti temporali in particolare su Abruzzo, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Emilia Romagna ed occasionalmente sui settori interni di Lazio, Marche e Puglia. Durante i fenomeni temporaleschi, su tali aree, non si escludono forti colpi di venti, vivaci fulminazioni e grandinate. Attenzione anche a possibili nubifragi con allagamenti e disagi alla circolazione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Romagna, settori settentrionali e occidentali delle Marche, Toscana nord-orientale, Puglia, Basilicata settentrionale e centro-orientale e Campania orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Basilicata e Marche e su settori prealpini di Lombardia e Trentino, settori alpini, prealpini e di pianura settentrionale del Friuli Venezia Giulia, Veneto, settori appenninici e centro-orientali dell’Emilia, Liguria, restanti settori settentrionali e zone interne della Toscana, Umbria, settori orientali e rilievi meridionali del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania meridionale e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Trentino, Friuli Venezia-Giulia, Campania e Calabria, sui restanti settori del Lazio centro-meridionale e su Alto Adige, settori alpini di Lombardia e Veneto e versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime localmente elevate sulle zone pianeggianti interne della Sicilia orientale.

Venti: localmente forti occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna e localmente forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sicilia.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, il Tirreno centrale prospiciente le Bocche di Bonifacio e localmente il Tirreno meridionale, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 23 agosto 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Nera – Corno

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

