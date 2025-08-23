Meteo Milano – Ancora rischio acquazzoni nel weekend, le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico posizionato ad ovest dell’Italia, mantiene attiva una circolazione fresca ed instabile in quota. Weekend che proseguirà quindi con tempo localmente incerto sull’Italia, ma non mancheranno le schiarite. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di sabato che vedrà nel corso del mattino addensamenti nuvolosi su tutta la Lombardia con qualche isolato acquazzone. Nel corso del pomeriggio tempo stabile con ampio soleggiamento su Milano; qualche acquazzone o temporale prenderà forma a ridosso delle Alpi e Prealpi, ma in rapido dissolvimento serale. Tendenza a nuovo peggioramento nottetempo con acquazzoni e temporali sparsi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +27/+28°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 24 agosto

Giornata di domenica caratterizzata da una prima parte del mattino diffusamente instabile sulla Lombardia con rischio acquazzoni, ma in miglioramento. Nel corso del pomeriggio tempo più stabile, specie in pianura con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano, mentre acquazzoni e temporali potranno prendere forma su Alpi e Prealpi. Temperature in calo nei valori massimi su Milano e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, poi tendenza al peggioramento

Prossima settimana che vedrà possibili nuovi passaggi instabili sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno inizialmente mediamente stabili sulla Lombardia, salvo il rischio di temporali pomeridiani nella giornata di lunedì sui settori alpini. Tempo più asciutto nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì non è escluso il passaggio di un nuovo impulso perturbato.

