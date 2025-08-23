Meteo Roma – Tempo in miglioramento, ma non mancheranno i disturbi nel Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico posizionato ad ovest dell’Italia, mantiene attiva una circolazione fresca ed instabile in quota. Weekend che proseguirà quindi con tempo localmente incerto sull’Italia, ma non mancheranno le schiarite. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, sabato 23 agosto

Giornata di sabato 23 agosto che vedrà nel corso del mattino sole prevalente sul Lazio. Situazione meteorologica che durante le ore pomeridiane farà registrare un aumento dell’instabili sui settori interni con acquazzoni e temporali in estensione alle pianure interne sino a lambire i settori orientali della città. Generale miglioramento serale con cielo stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +29/+31°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 24 agosto che vedrà condizioni meteo invariate sul Lazio. Attesa una mattinata con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio torneranno acquazzoni e temporali sui settori interni, in rapido riassorbimento serale. Ampie schiarite sulla capitale. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Prossima settimana mediamente stabile sulla capitale

Prossima settimana che vedrà un miglioramento del tempo sull’Italia. Condizioni meteo che volgerà verso una situazione più stabile sull’Italia grazie ad un aumento del campo barico. Tempo asciutto specie lungo le coste e settori di pianura del Lazio, mentre qualche disturbo a ciclo diurno insisterà sui settori più interni della regione. Temperature con poche variazioni o in lieve aumento nei valori massimi, ma senza eccessi.

