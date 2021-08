METEO – COLPO di SCENA nel WEEKEND si spegne l’ESTATE: forte MALTEMPO, torna la NEVE in montagna

Tutto questo quando siamo alla vigilia di un clamoroso colpo di scena, che si manifesterà in Italia nel prossimo e ormai imminente fine settimana. Stando infatti a ciò che mostrano i principali centri di calcolo un nuovo impulso questa volta di matrice nordatlantica sarebbe pronto ad affondare il colpo sulla nostra Penisola, portando correnti ancora più fresche e un rinvigorimento del maltempo. Va profilandosi un importante cambio di circolazione che infligge un duro colpo all’estate, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Lo sviluppo del maltempo è dovuto prevalentemente ad un fattore termoconvettivo, va da sé dunque che nelle prossime ore e nella serata corrente, le condizioni meteo andranno mediamente migliorando sullo stivale. Tuttavia, una curvatura ciclonica, causata dall’afflusso di correnti comunque instabili e fresche di natura atlantica dai quadranti nordorientali, manterrà in vita alcuni rovesci o temporali in particolare nelle zone interne delle Marche e, probabilmente, ancora sul teramano . I fenomeni saranno localizzati o al più sparsi e assumeranno occasionalmente carattere intenso.

Seppur in un contesto atmosfericamente instabile, almeno sulle regioni centro-settentrionali, le condizioni meteo si presentano relativamente e prevalentemente stabili sulla nostra Penisola: nelle ore del pomeriggio la formazione e lo sviluppo di temporali è stato localizzato o al più sparso e circoscritto alle zone interne di alcune regioni centrali, come l’Umbria e le Marche . Piogge e temporali hanno colpito e stanno colpendo anche il teramano. Più stabile sul resto dello stivale e con clima gradevole.

Torna la neve in montagna, forte maltempo e possibili nubifragi in pianura: ecco le zone interessate

L’afflusso di correnti ancora più fresche determineranno un nuovo calo delle temperature con la quota neve in ulteriore abbassamento: tornerà quindi la neve in montagna intorno ai 2.200-2.400 metri sulle Alpi Retiche, anche più in basso ed intorno ai 2.000 metri sulle Alpi Altoatesine, soprattutto di sponda estera. Tutto ciò nel pomeriggio di domani sabato 28 agosto e, contemporaneamente, forte maltempo si abbatterà sulle regioni centrali quali Toscana, Umbria e Marche grazie alla discesa del fronte freddo della perturbazione, che entro il tardo pomeriggio attraverserà anche le zone interne del Lazio e l’Abruzzo, con fenomeni localmente anche molto intensi e a carattere di nubifragio. In serata possibile qualche rovescio anche sul Gargano. Calo termico generale e più marcato nelle aree coinvolte dall’instabilità.