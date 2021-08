METEO – Il MALTEMPO flagella l’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Italia pervasa da correnti perturbate

La nostra Penisola è ormai da giorni pervasa dall'arrivo di correnti più fresche e instabili di natura atlantica in afflusso dai quadranti nordorientali. Questa situazione ha determinato spesso in questa settimana la formazione e lo sviluppo di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane, che hanno interessato tutti i settori da nord a sud, seppur in maniera non diffusa: essi hanno infatti colpito principalmente la dorsale appenninica, l'arco alpino e immediate adiacenze.

Clima notevolmente più fresco

A differenza di quanto osservato e provato nella prima parte di agosto, quando l’Alta pressione di matrice subtropicale si impose sull’Italia portando una sequela di giornate roventi con temperature folli e ritoccando peraltro il record europeo ed italiano, negli ultimi giorni l’afflusso di correnti più fresche ad alta quota ha determinato un calo delle temperature anche nei bassi strati atmosferici. Il clima risulta quindi notevolmente più fresco, seppur mantenendosi comunque estivo, soprattutto lungo la fascia litoranea dove a prevalere è sempre il sole.

Il maltempo sta colpendo in queste ore il centro Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si presentano anche questo pomeriggio tendenzialmente perturbate con la formazione e lo sviluppo localizzato o al più sparso di temporali prevalentemente nei settori interni delle regioni centrali. A essere colpiti sono dunque l’Umbria e le Marche interne oltre che il teramano, con fenomeni occasionalmente anche particolarmente intensi. Da questa situazione di partenza, andiamo ad analizzare ciò che si prospetta nelle prossime ore dai principali centri di calcolo.

