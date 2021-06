METEO – Copiosa GRANDINATA colpisce la FRANCIA, disagi e MALTEMPO in EUROPA centrale

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anche quest’oggi l’Italia è caratterizzata da tempo staibile con velature in transito sulle regioni meridionali che tuttavia non stanno apportando precipitazioni. Al centro-nord i cieli splendono anche se l’instabilità pomeridiana si farà sentire quest’oggi: previsti temporali tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto. I cieli continueranno a mantenersi sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. Nel frattempo le temperature al sud continueranno a toccare picchi considerevoli, come quanto accaduto nella giornata di ieri.

Forte caldo al sud Italia ancora picchi al di sopra dei +40°C

Meteo – Come già detto nei precedenti editoriali meteo, l’anticiclone sub-tropicale domina instancabilmente sullo scenario meteo del basso Mediterraneo. Nella giornata di ieri tra Sicilia, Calabria e Puglia le temperature massime hanno oltrepassato la barriera dei 40°C: dalla rete Meteonetwork, la temperatura massima assoluta è stata raggiunta dalla stazione meteo di Rizziconi con 43,1°C; a seguire si evidenziano i 42,9°C di Bova (sempre in Calabria) ed infine i 42,3°C di Carini, in provincia di Palermo. Verso il weekend le cose potrebbero cambiare: dopo una fugace rimonta anticiclonica tra venerdì e sabato, da domenica il maltempo potrebbe tornare protagonista in Italia. Ecco perché.

Meteo weekend – in arrivo maltempo da nord a sud

Meteo weekend – Come già detto nel paragrafo precedente avremo condizioni per lo più stabili tra venerdì e sabato, grazie all’espansione di un piccolo promontorio altopressorio. Le temperature risulteranno in questo frangente appena al di sopra delle medio del periodo; dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici però, si evidenzia un passaggio temporalesco nel corso della giornata di domenica, causato dal transito di una saccatura d’aria di origine atlantica in quota. Tale ipotesi (portata avanti dal modello GFS) sembrerebbe coadiuvata dal modello Europeo con una saccatura meno accentuata. Atteso dunque un fronte freddo con possibili temporali, calo delle temperature e possibili grandinate, come quanto verificatosi in Francia nella giornata di ieri.

