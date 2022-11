Meteo – Da metà settima rimonta l’alta pressione portando stabilità e sole prevalente su gran parte d’Italia

Impulso polare verso il Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il maltempo del weekend, le condizioni meteo tornano a migliorare sull’Italia grazie all’allontanamento verso est della saccatura depressionaria, ma la tregua sarà molto breve. Una vasta e profonda area di bassa pressione con diversi minimi al suolo è ancora presente sul nord Atlantico e nelle prossime ore invierà un impulso perturbato verso il Mediterraneo, approfondendo un vortice depressionario sull’Italia. Questo porterà un intenso peggioramento meteo sulla Penisola con associato calo delle temperature.

Forte maltempo con possibili nubifragi e nevicate anche abbondanti su Alpi e Appennini

Vortice depressionario sull’Italia che porterà una intensa fase di maltempo. Già sul finire della giornata odierna dei fenomeni raggiungeranno il Nord-Ovest e la Sardegna. Durante la notte il maltempo andrà ad interessare gran parte dell’Italia con piogge e temporali sparsi, in particolar modo il Centro-Nord e cosi persisterà anche nella mattinata. Possibili nubifragi saranno possibili sia sulle regioni tirreniche che su Emilia Romagna e pianure del Triveneto. Fenomeni in estensione anche al Sud nella seconda parte di giornata. Maltempo che sarà accompagnato anche da forti venti, con raffiche anche di intensità di fortunale. Impulso polare che porterà con se anche aria più fredda portando un calo delle temperature e della quota neve. Neve abbondante sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale fino a quote di alta collina. Nella seconda parte di giornata quota neve in calo anche sull’Appennino centrale fino a quote medie.

Migliora da metà settimana sull’Italia

Dopo il forte maltempo atteso per domani, le condizioni meteo torneranno a migliorare sull’Italia. Nella giornata di mercoledì il vortice depressionario si sarà oramai spostato sui Balcani, lasciando spazio ad un miglioramento sulla Penisola Italiana. Residui fenomeni saranno possibili solo sui settori adriatici e sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia. Nella giornata di giovedì avremo anche la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale il quale porterà tempo stabile ed anche ampi spazi di sereno. Nel weekend potremmo però avere l’arrivo di un nuovo piccolo impulso instabile il quale porterebbe piogge su alcune regioni. Vista la distanza, resta ancora da confermare da parte dei modelli.

Tendenza meteo per Dicembre, primo mese dell’inverno ormai prossimo

Inverno 2022-2023 che inizierà ufficialmente il primo dicembre, come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto ma solo una tendenza probabilistica. Il primo mese dell’inverno potrebbe effettivamente vedere un cambio di passo sotto il profilo meteo. Le anomalie positive di geopotenziale potremmo ritrovarle sbilanciate più a nord mentre quelle negative sulla Penisola Iberica. Dicembre potrebbe dunque vedere un aumento della piovosità al Nord e su parte del Centro Italia ma anche temperature al di sopra delle medie.

