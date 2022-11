Meteo – Inverno alle porte con una possente perturbazione polare. Prima neve a bassa quota, ecco dove

Condizioni meteo in italia

Salve e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo giunti all’ultima decade del mese di Novembre che si inaugurerà con una possente perturbazione sul nostro paese: la situazione sinottica evidenzia una profonda area depressionaria sull’oceano Atlantico con un minimo di bassa pressione di circa 975 hPa nei pressi dell’Irlanda. Nelle prossime ore questa invierà un impulso perturbato verso il Mediterraneo con l’approfondimento di un vortice depressionario proprio sull’Italia. Ma intanto vediamo le previsioni meteo dettagliata per questa giornata.

Previsioni meteo per la giornata odierna: Lunedì 21 Novembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 21 Novembre: AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest; foschia o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con deboli piogge sulla Liguria orientale. In serata peggiora con precipitazioni sparse; attesi temporali e nubifragi nella notte con neve fin verso la bassa montagna. AL CENTRO: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in transito dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni sui settori Tirrenici; fenomeni in estensione sulle altre regioni con nubifragi diffusi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino ampie schiarite sulle regioni peninsulari; maggiori addensamenti tra Calabria e Isole Maggiori, deboli piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio ancora qualche pioggia su Sardegna, Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata piogge intense specie sulla Sardegna, molte nubi in transito altrove.

Come già anticipato da stanotte una depressione alimentata da aria polare interesserà l’Italia, ma vediamo quali saranno gli effetti al suolo.

Piogge e temporali: al via l’intensa perturbazione di domani

Focus maltempo – La giornata di domani Martedì 22 Novembre, vedrà la formazione di un minimo di bassa pressione sull’Italia con valori al suolo fino a 985 hPa. Questo si muoverà lentamente da ovest verso est portando condizioni meteo perturbate su molte regioni. Piogge e temporali diffusi nella prima parte della giornata: nella notte saranno dapprima coinvolte le regioni del nord Italia, la catena Appenninica e le regioni Tirreniche fino alla Campania; piogge e temporali intensi saranno possibili su Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna. Al mattino poi attenzione ad Emilia Romagna, Triveneto e regioni tirreniche in generale dalla Liguria di levante alla Campania. Specie sui versanti occidentali non si escludono accumuli di pioggia con picchi di oltre 100 millimetri, su settori preappenninici e appenninici. Da segnalare forti venti con raffiche prossime ai 70-100 km/h e ai mari molto mossi o agitati, prevista marea eccezionale su Venezia. Miglioramento meteo da metà settimana.

Focus neve: l’Inverno bussa alla porta, ecco dove imbiancherà

Focus neve – Il vortice depressionario proveniente dall’Atlantico porterà con se anche aria più fredda che nella giornata di domani produrrà nevicate prima sulle Alpi e poi lungo l’Appennino. Neve anche abbondante sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali con fiocchi fino a quote basse: attesi fenomeni fin sui 1300 sull’Appennino settentrionale e fino a 700-800 metri sulle Alpi nel corso delle ore notturne. Da non escludere fiocchi anche nel Cuneese fino a raggiungere il capoluogo di provincia. Brusco calo della quota neve anche sull’Appennino centrale con fenomeni dai 1300 metri in Emilia Romagna al mattino; tra pomeriggio e sera la confluenza d’aria fredda permetterà l’arrivo della neve fin verso i 600-900 metri tra Emilia e Marche; neve anche tra Lazio e Abruzzo fin verso i 1100-1300 metri e sull’Appennino meridionale fino ai 1400-1500 metri; a queste quote potrebbe imbiancarsi per la prima volta anche il Gennargentu.

