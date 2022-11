Meteo – Vortice depressionario sull’Italia, in arrivo forte maltempo con possibili nubifragi su queste regioni

Impulso perturbato verso il Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Durante il weekend appena trascorso abbiamo assistito al transito di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo che ha portato piogge e temporali su molte regioni d’Italia ed anche un lieve calo termico. Giornata odierna che vede una pausa dal maltempo, ma la tregua sarà molto breve. Una vasta circolazione depressionaria con diversi minimi al suolo è infatti presente tra Atlantico settentrionale e Scandinavia e nelle prossime ore invierà un impulso perturbato verso il Mediterraneo. Questo approfondirà un vortice depressionario proprio sull’Italia, portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo ed anche una diminuzione delle temperature.

Primi fenomeni in arrivo già oggi su alcune regioni

Come appena detto, un impulso instabile è in arrivo sul Mediterraneo centro-occidentale e già nella seconda parte della giornata odierna un minimo di pressione al suolo inizierà ad approfondirsi a nord-ovest della Corsica. Tra il pomeriggio e la serata piogge e acquazzoni inizieranno ad interessare il Nord-Ovest e la Sardegna, con possibili temporali specie su Liguria e Sardegna. In arrivo anche le prime nevicate sulle Alpi centro-occidentali fin verso i 1000-1300 metri.

Intensa fase di maltempo sull’Italia con possibili nubifragi e venti forti

Il vortice depressionario si muoverà lentamente verso levante, portandosi domani sull’Italia con valori di pressione al suolo fino a 985 hPa. Già dalla notte maltempo in estensione su gran parte dell’Italia, con fenomeni anche a carattere temporalesco su Sardegna e regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania. Tra Lazio e Campania i fenomeni potranno risultare molto intensi, con la possibilità di locali nubifragi. Nel corso della giornata di martedì avremo piogge e temporali sparsi sull’Italia e possibili nubifragi, oltre alle regioni tirreniche, anche su Emilia Romagna e pianure del Triveneto. Attenzione anche ai forti venti con raffiche prossime ai 70-100 km/h e ai mari molto mossi o agitati, prevista marea eccezionale su Venezia. Miglioramento meteo da metà settimana.

In arrivo anche la neve sia sulle Alpi che sull’Appennino, localmente fino a bassa quota

Il vortice depressionario proveniente dall’Atlantico porterà con se anche aria più fredda che nella giornata di domani produrrà nevicate prima sulle Alpi e poi lungo l’Appennino. Neve anche abbondante sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali con fiocchi fino a quote basse. Possibili fiocchi a bassa quota anche tra basso Piemonte e Liguria. Nella seconda parte della giornata quota neve in calo anche sull’Appennino centrale fino a quote medie.

