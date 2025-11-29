Meteo – Dicembre al via con nuovi impulsi perturbati sull’Italia? Le ultimissime

Novembre termina con tempo in miglioramento

Pressione in momentaneo aumento sul Mediterraneo centrale favorisce un momentaneo miglioramento del tempo sull’Italia. Ultimo weekend del mese di novembre che sarà infatti caratterizzato da condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia, salvo residui fenomeni nella giornata odierna su Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre domani è atteso il ritorno di qualche pioggia sulla Liguria. Freddo al primo mattino con gelate al nord e zone interne del centro.

Dicembre al via con nuovo graduale peggioramento

Mese di dicembre al via con nuovo calo della pressione sul Mediterraneo centrale. Giornata di lunedì 1 dicembre che vedrà un nuovo aumento della nuvolosità sull’Italia con prime piogge su Liguria, nord Sardegna e Toscana occidentale. Qualche pioviggine non è escluso anche tra Emilia, Lombardia, basso Piemonte e coste veneto-friulane. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nuvolosità in transito.

Prossima settimana incerta, specie al centro-sud ed Isole?

Centro di calcolo europeo mostra una prossima settimana caratterizzata da anomalie negative di pressione sull’Europa occidentale e nord Atlantico, mentre positive sull’Europa centro-orientale. Possibile quindi l’ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale di nuovi impulsi perturbati dal nord Atlantico con fasi di maltempo, specie al centro-sud ed Isole. Al momento le regioni settentrionali potrebbero rimanere meno esposte al maltempo, fatta eccezione per la Liguria.

Tendenza meteo Immacolata ancora incerta

Tendenza lungo termina a bassa predicibilità. Secondo il centro di calcolo probabilistico europeo le anomalie negative di pressione insisterebbero sull’Europa occidentale anche a ridosso dell’Immacolata con nuovi impulsi perturbati possibili anche sull’Italia. Tuttavia, il modello americano GFS mostra uno scenario differente con possibile cambio di circolazione e ripresa dell’alta pressione. Data l’incertezza presente, vi consigliamo di rimanete aggiornati.

