Meteo – Tempo in miglioramento nel weekend, ma non mancheranno residui disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mantenendo attivo sull’Europa un flusso umido perturbato ondulato. Saccatura in graduale discesa sull’Europa occidentale al cui interno è presente una ciclogenesi pari a 1000 hPa in azione sul Regno Unito, mentre l’area depressionaria giunta sul Mediterraneo è in allontanamento verso levante, favorendo un momentaneo aumento del campo barico in Italia.

Tempo in miglioramento sull’Italia, ma non mancano residui fenomeni al sud

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da tempo ancora incerto su parte del sud e Sicilia, ancora interessate da fredde ed instabili correnti settentrionali. Attesi al mattino acquazzoni e temporali in particolare su Puglia e coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Diffusa variabilità sul resto del sud ed Abruzzo, ampie le schiarite al nord, Sardegna e regioni centrali. Nel corso del pomeriggio attesi residui fenomeni su Salento e settori tirrenici di Calabria e messinese, stabile sul resto d’Italia con schiarite prevalenti al centro-nord. Nel corso della sera nubi in aumento sulla Sardegna ed estremo Nordovest, schiarite sul resto del Paese.

Domenica nuovo aumento delle nubi, ma con pochi fenomeni

Pressione in nuova graduale flessione per l’avvicinamento di una nuova perturbazione oceanica. Weekend che proseguirà con tempo stabile su gran parte del Paese con ampie schiarite al sud e medio Adriatico. Nubi in progressivo aumento al nord, Sardegna e medio Tirreno con piogge in arrivo su Liguria e settori nord dell’Isola.

Freddo al mattino

Temperature che hanno subito un nuovo calo nelle ultime ore con valori massimi nella giornata odierna attesi attorno ai +10/+12°C al nord, salvo punte di +13/+14°C sulle coste della Liguria, mentre attorno ai +11/+13°C al centro e basso Adriatico. Valori più elevati al sud, mediamente attorno ai +13/+15°C salvo punte superiori sulle due Isole Maggiori. Freddo al primo mattino con diffuse gelate in pianura al nord e zone interne del centro con valori anche di -3/-5°C in Piemonte.

