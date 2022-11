Meteo Dicembre – Avvio dell’Inverno con maltempo e neve in arrivo in Italia. I dettagli

Condizioni meteo in Italia: maltempo al sud

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova perturbazione sta interessando le regioni del sud Italia apportando condizioni di maltempo specialmente tra Calabria, Sardegna e Sicilia. Nelle prossime ore continueremo ad avere precipitazioni generalmente a carattere debole, con neve in Appennino a quote medie. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per il 30 Novembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi Mercoledì 30 Novembre: AL NORD: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Est e Romagna, nebbie in Pianura Padana e ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. AL CENTRO: Al mattino deboli fenomeni tra Abruzzo e Marche con neve oltre i 1000-1100 metri, asciutto altrove con poche nubi. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni associati. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge e temporali sparsi con neve in Appennino a quote medie, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo più intenso sulle regioni ioniche. In serata ancora fenomeni su regioni ioniche e Sicilia, variabilità asciutta altrove.

Da Venerdì nuova fase di maltempo

Tendenza meteo – Dalla giornata di Venerdì (dopo una rapida tregua domani) dovrebbe tornare il maltempo: questo grazie ad un contributo d’aria artica in quota che potrebbe alimentare un centro di bassa pressione in lenta risalita dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Il primo weekend del mese di Dicembre sembrerebbe dunque segnato dal ritorno delle precipitazioni, anche intense sull’Italia, ma come potrebbe essere il prosieguo? Vediamolo insieme!

Meteo Dicembre: ecco le ultime proiezioni per il lungo termine

La stagione delle piogge si è ripresa a pieno con il mese di Novembre: nel lungo termine, l’azione della Nina, in concomitanza con l’assorbimento dell’anomalia in Atlantico ed al passaggio degli indici AO e NAO verso valori negativi, potrebbe indicare la possibilità di anticicloni di blocco a latitudini più settentrionali rispetto all’Italia. Questo pattern potrebbe favorire la formazione di vortici depressionari sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centrale. Pe questo è stato possibile in quest’ultimo periodo, l’incidenza più frequente di flussi meridionali. Non è da escludersi per l’avvio del mese la possibilità di ancora perturbazioni atlantiche e l’arrivo di aria fredda dai quadranti orientali; Dicembre dunque dovrebbe risultare più piovoso rispetto alla media.

