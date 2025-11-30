Meteo – Dicembre esordisce con un peggioramento: possibili temporali e qualche fiocco sulle Alpi, i dettagli

Quadro complessivamente in peggioramento in Italia
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono in questo momento di un peggioramento a causa dell’avvicinamento di un cavo perturbato di origine atlantica che, tuttavia, non costringe l’Anticiclone ad arretrare, ma costituisce comunque la sua spina nel fianco: infatti, nuvolosità spesso compatta è in avanzamento sui settori più occidentali, sentore che qualche rovescio raggiungerà alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Prossime ore con qualche rovescio sulla Liguria
Le prossime ore vedranno effettivamente un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con qualche rovescio che potrà transitare sulla Liguria, di debole o moderata intensità. Tali fenomeni potrebbero sconfinare occasionalmente anche sulla Lombardia e Piemonte meridionali, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.
Dicembre esordisce con un ulteriore peggioramento in Italia
Il mese di dicembre esordirà pertanto con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Italia, dovuto all’abbassamento del flusso atlantico sul Mediterraneo centrale, che porterà l’estensione di qualche rovescio sui settori centrali tirrenici e sul nord. Maggiormente coinvolte saranno eventualmente aree costiere e isole toscane, dove non è esclusa la formazione di qualche temporale anche intenso. Inoltre, qualche fiocco potrebbe raggiungere il settore alpino a quote di montagna.
Maggiore stabilità altrove in Italia
Le condizioni meteo si manterranno invece maggiormente stabili e asciutte sul resto del Paese, malgrado un annuvolamento in alcuni casi anche consistente che raggiungerà anche il basso versante tirrenico. Il mese di dicembre partirà pertanto in maniera decisamente più autunnale che invernale, con temperature che continueranno comunque a misurare valori che si aggirano intorno alla media di riferimento.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.