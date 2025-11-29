Meteo domani 30 novembre: nuvolosità in aumento e qualche pioggia in arrivo entro la serata

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria che si muove tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale avvicinandosi all’Italia, dove porta un generale aumento della nuvolosità. Alta pressione delle Azzorre sul basso Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Flusso perturbato che scorre più a nord con diversi minimi al suolo profondi fino a 960 hPa nei pressi dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 30 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con molte nuvole in transito, più compatte al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli nuvolosi ovunque, deboli piogge sulla Liguria. Tra la serata e la notte deboli piogge in estensione anche a Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo ma nuvolosità in aumento. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi, deboli piogge sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

