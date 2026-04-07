Meteo Milano – Settimana stabile e primaverile tra sole e mitezza, possibile guasto del tempo verso il weekend

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un vasto a robusto promontorio anticiclonico tra Mediterraneo ed Europa, portando condizioni meteo stabili e temperature primaverili in Italia, anche se in lieve calo durante la settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano martedì 7 aprile

Giornata all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o al più con il transito di qualche velatura. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature molto miti su Milano e comprese tra +12/+14°C di minima ed i +24/+25°C di massima.

Meteo Milano domani mercoledì 8 aprile

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli soleggiati, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano possibili sui rilievi alpini o prealpini. In serata e nella notte nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +13/+15°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Bel tempo per gran parte della settimana, ma possibile guasto verso il weekend

Campo di alta pressione che garantirà bel tempo sulla Lombardia anche nella seconda parte della settimana, con cieli ancora soleggiati anche se con il transito di qualche velatura in più. Le temperature, anche se in lieve calo, si manterranno comunque gradevoli, con massime su Milano intorno ai +22/+23°C. Possibile guasto del tempo tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, ma da confermare e dunque ancora presto per i dettagli.

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