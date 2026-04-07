Meteo Roma – Ancora sole e clima mite ma aumenta la variabilità nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede ancora la presenza di un campo di alta pressione ben strutturato sul Mediterraneo centrale, responsabile di condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte dell’Italia. Tuttavia, ai margini dell’anticiclone, correnti più umide iniziano ad avvicinarsi da ovest, portando una graduale variabilità soprattutto al Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma martedì 7 aprile

Giornata caratterizzata da tempo stabile su Roma e sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel corso del pomeriggio possibile il transito di qualche velatura o nube alta, ma senza fenomeni associati.

Tra la serata e la notte nuvolosità in lieve aumento, ma con condizioni ancora asciutte.

Temperature su valori miti e primaverili, comprese tra circa +10/+12°C di minima e +20/+22°C di massima, con ventilazione debole. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani 8 aprile

La giornata di domani vedrà un aumento della nuvolosità sul Lazio, con cieli da poco nuvolosi a irregolarmente nuvolosi nel corso della giornata. Non si escludono deboli piogge isolate, più probabili nelle ore pomeridiane sui settori interni, mentre sulla capitale il tempo resterà in gran parte asciutto.

Temperature senza grandi variazioni o in lieve calo nei valori massimi, comprese tra circa +11/+13°C di minima e +18/+20°C di massima.

Alta pressione in indebolimento, possibile peggioramento nel weekend

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tenderà a indebolirsi gradualmente, lasciando spazio a infiltrazioni più umide e instabili.

Tra giovedì e venerdì il tempo resterà nel complesso stabile ma con nuvolosità in aumento, mentre verso il weekend si potrebbe assistere a un peggioramento più deciso, con il ritorno di piogge e un calo delle temperature.

Evoluzione ancora da confermare nei dettagli.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con temperature miti durante le festività di Pasqua per l’affermazione dell’alta pressione. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!