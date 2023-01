Meteo domani 1 febbraio: ultimo mese dell’inverno che inizia con tempo stabile in Italia

Situazione sinottica europea

Alta pressione delle Azzorre in espansione dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Serie di profondi minimi di bassa pressione che transitano alle latitudini più elevate con valori al suolo fino a 990 hPa sulla Scandinavia. Circolazione fredda e instabile che dai Balcani si allunga sul Mediterraneo orientale portando un po’ di freddo anche sull’Italia.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, nubi basse in Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nebbie o foschie in Pianura Padana, neve sulle Alpi orientali di confine fin verso i 400-500 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso tra Toscana e Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con con cieli per lo più soleggiati. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con locali addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Pioviggini nella notte sulla Sicilia occidentale. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

