Meteo – Cede l’anticiclone, forte maltempo in arrivo la prossima settimana con rischio nubifragi

Fase tardo estiva sull’Italia

Mese di settembre che sta vivendo una fase dal sapore estivo sull’Italia. Alta pressione che si è portata sull’Europa sud-occidentale, proteggendo anche l’Italia da eventuali impulsi perturbati. Bel tempo e temperature dal sapore estivo che proseguiranno in questo primo weekend di settembre sin verso l’avvio della prossima settimana.

Forte peggioramento in arrivo la prossima settimana

Una saccatura, attualmente presente sul vicino Atlantico, martedì riuscirà a far sentire i suoi effetti anche su parte dell’Italia. La giornata vedrà infatti il transito di molte nubi con precipitazioni sparse al nord, Toscana e Sardegna. Fronte perturbato che tra la notte e la prima parte della giornata di mercoledì transiterà sul centro-nord, Campania e Sardegna con forti piogge, temporali e rischio nubifragi ed annesso un calo delle temperature.

Attese forti piogge e temporali

Da martedì si volterà quindi pagina con l’alta pressione che verrà sostituita dal ritorno del maltempo. Piogge e temporali che come anticipato interesseranno inizialmente il nord, Toscana e Sardegna con acquazzoni e temporali irregolari. Fronte perturbato che nottetempo tenderà a portarsi sulle regioni centrali, parte del nord ed a seguire anche sulla Campania dove i fenomeni tenderanno ad intensificarsi sino a divenire di moderata/forte intensità. Non si escludono locali nubifragi, ma per i dettagli è ancora prematuro stante una distanza temporale ancora significativa. Instabilità che proseguirà anche nella giornata di giovedì, quando acquazzoni e temporali potrebbero raggiungere anche sulle regioni meridionali.

Calo termico diffuso

Temperature dal sapore estivo sino alla giornata di lunedì, poi da martedì è atteso un calo ad iniziare dal centro-nord e Sardegna. Calo termico che tenderà ad estendersi al sud, settori ionici esclusi, nella giornata di mercoledì, poi da giovedì attesa la fine del caldo tardo estivo anche sull’estreme regioni meridionali con le temperature che si riporteranno vicino alle medie del periodo.

