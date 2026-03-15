Meteo Napoli – Qualche rovescio in arrivo in città, con graduale miglioramento a seguire: le previsioni

Maltempo in atto su parte del Paese

Condizioni di maltempo continuano ad attanagliare una parte del Paese, sebbene un miglioramento sta avanzando in quelle aree che erano state più colpite dalle piogge e dai temporali intensi. Al netto di ciò, l’instabilità si è estesa e si sta estendendo in queste ore sul versante jonico di Sicilia, Calabria e Basilicata e sul medio versante adriatico. Relativa stabilità ha fin qui interessato Napoli, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, risultano mediamente in lieve e ulteriore calo rispetto ai valori registrati nelle 24 ore precedenti.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nubi irregolari si susseguono sui cieli partenopei fin dalle prime ore della notte odierna, con condizioni meteo che tuttavia sono rimaste relativamente stabili e asciutte. Qualche rovescio potrebbe tuttavia fare il suo ingresso in serata a Napoli, in linea con un quadro che continuerà a rimanere pressoché perturbato sullo stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e i +18°C di massima circa.

Piovaschi intermittenti fino al mattino di domani, poi relativo miglioramento

Un’attenuazione della fenomenologia si attende già nella notte, con piovaschi intermittenti che potranno interessare Napoli fino al mattino di domani lunedì 16 marzo. Le condizioni meteo progrediranno poi verso un ulteriore miglioramento, nonostante la prosecuzione del maltempo su buona parte del meridione, con cieli che rimarranno comunque perlopiù nuvolosi sulla città partenopea. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Nubi in transito anche per martedì, ma con tempo più asciutto

Nubi in transito caratterizzeranno Napoli anche nella giornata di martedì 17 marzo, soprattutto la seconda parte, dopo una mattinata che risulterà in relativo miglioramento con parziali, ma temporanee schiarite. Le condizioni meteo si manterranno in ogni caso più stabili e asciutte, con temperature che, in questo caso, subiranno una diminuzione nei valori minimi, al netto della persistente stazionarietà prevista per quelli massimi.

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