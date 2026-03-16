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Meteo Italia – maltempo che si sposta al Sud e goccia fredda in arrivo a metà settimana con neve

di Francesco Cibelli

Meteo Italia - piogge e temporali ancora al Sud occhi puntati sulla goccia fredda in arrivo a metà settimana che porterà calo termico e neve anche a bassa quota

Meteo Italia – maltempo che si sposta al Sud e goccia fredda in arrivo a metà settimana con neve
Meteo Italia - da metà settimana goccia fredda in arrivo

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, ancora piogge e temporali

Terza settimana di marzo che si apre con un profondo vortice depressionario in movimento tra Sicilia e nord Africa, minimo al suolo intorno a 995 hPa. Condizioni meteo instabili o perturbate nella giornata odierna sulle regioni del Sud Italia con piogge e temporali che insisteranno ancora soprattutto su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Più stabile sul resto della Penisola salvo fenomeni sparsi su medio Adriatico e un po’ di instabilità al Nord-Est tra pomeriggio e sera.

Goccia fredda diretta proprio verso l’Italia a partire da metà settimana

Nel corso dei prossimi gironi principali modelli che mostrano un campo di alta pressione tra Isole Britanniche e Mar Baltico mentre un flusso di correnti orientali interesserà Balcani e Mediterraneo centrale. Ecco allora tra Mercoledì e Giovedì una piccola goccia fredda raggiungere proprio l’Italia, e transitare probabilmente sulle regioni del Centro-Sud. Atteso un calo termico nella seconda metà della settimana con valori di diversi gradi sotto media e neve a bassa quota lungo l’Appennino.

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Goccia fredda in arrivo in Italia nella prossima settimana.

Persistono anche nel weekend correnti più fredde dai quadranti orientali

Prossimo weekend, appena dopo l’equinozio di primavera, che dovrebbe vedere la goccia fredda tornare verso Grecia e Turchia. Circolazione dominata ancora da correnti fredde orientali sul Mediterraneo centrale con i massimi dell’alta pressione sulla Scandinavia. Condizioni meteo che dovrebbero essere instabili soprattutto al Sud Italia, temperature in rialzo ma clima comunque relativamente freddo.

Tendenza meteo: anticiclone che prova nell’ultima decade di marzo

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per l’ultima decade di marzo ancora fanno fatica ad inquadrare una tendenza. Alta pressione che dall’Atlantico potrebbe provare a spingersi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo portando condizioni meteo più asciutte. Attenzione però al vortice polare che subirà un fisiologico indebolimento.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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