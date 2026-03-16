Meteo Italia – maltempo che si sposta al Sud e goccia fredda in arrivo a metà settimana con neve

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, ancora piogge e temporali

Terza settimana di marzo che si apre con un profondo vortice depressionario in movimento tra Sicilia e nord Africa, minimo al suolo intorno a 995 hPa. Condizioni meteo instabili o perturbate nella giornata odierna sulle regioni del Sud Italia con piogge e temporali che insisteranno ancora soprattutto su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Più stabile sul resto della Penisola salvo fenomeni sparsi su medio Adriatico e un po’ di instabilità al Nord-Est tra pomeriggio e sera.

Goccia fredda diretta proprio verso l’Italia a partire da metà settimana

Nel corso dei prossimi gironi principali modelli che mostrano un campo di alta pressione tra Isole Britanniche e Mar Baltico mentre un flusso di correnti orientali interesserà Balcani e Mediterraneo centrale. Ecco allora tra Mercoledì e Giovedì una piccola goccia fredda raggiungere proprio l’Italia, e transitare probabilmente sulle regioni del Centro-Sud. Atteso un calo termico nella seconda metà della settimana con valori di diversi gradi sotto media e neve a bassa quota lungo l’Appennino.

Persistono anche nel weekend correnti più fredde dai quadranti orientali

Prossimo weekend, appena dopo l’equinozio di primavera, che dovrebbe vedere la goccia fredda tornare verso Grecia e Turchia. Circolazione dominata ancora da correnti fredde orientali sul Mediterraneo centrale con i massimi dell’alta pressione sulla Scandinavia. Condizioni meteo che dovrebbero essere instabili soprattutto al Sud Italia, temperature in rialzo ma clima comunque relativamente freddo.

Tendenza meteo: anticiclone che prova nell’ultima decade di marzo

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per l’ultima decade di marzo ancora fanno fatica ad inquadrare una tendenza. Alta pressione che dall’Atlantico potrebbe provare a spingersi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo portando condizioni meteo più asciutte. Attenzione però al vortice polare che subirà un fisiologico indebolimento.

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