Meteo domani 17 novembre: tempo instabile in Italia con piogge e temporali sparsi, neve in montagna

Situazione sinottica europea
Vasta struttura depressionaria che si muove tra Scandinavia ed Europa centro-orientale con un minimo al suolo intorno a 995 hPa sul Mar Baltico. Questa spinge aria fredda verso il vecchio continente e muove una saccatura sul Mediterraneo centrale, con tempo instabile in Italia. Campo di alta pressione che si eleva in Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1020 hPa.
Previsioni meteo per domani, 17 novembre
Al Nord: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su Liguria e regioni di Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni anche sui settori alpini, nevosi fino a 1600-1800 metri. In serata e in nottata ancora condizioni di tempo instabile con precipitazioni su Liguria e Triveneto, neve in calo fino a 1000 metri sulle Alpi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 novembre
Al Centro: Al mattino tempo instabile con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio poche variazioni ma con tempo più asciutto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni su Lazio, Umbria e Marche, più asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 novembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto, locali piogge su Campania e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte peggiora con temporali anche intensi in arrivo su Campania e Calabria. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.
