Meteo domani 17 novembre: tempo instabile in Italia con piogge e temporali sparsi, neve in montagna

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto, locali piogge su Campania e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte peggiora con temporali anche intensi in arrivo su Campania e Calabria. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.