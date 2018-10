Meteo domani 10 ottobre 2018: peggiora il tempo in Sardegna, Piemonte e Liguria

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare e piogge o temporali sulla Sardegna, locali precipitazioni anche sulle altre regioni eccetto in Campania e Molise. Al pomeriggio precipitazioni specie in Sardegna e settori interni delle altre regioni eccetto in Puglia con ampie schiarite. In serata ancora piogge in Sardegna, tempo asciutto sulle altre regioni con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Sud Est. Mari da mossi a molto mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.