Meteo domani 11 agosto 2018: possibili temporali pomeridiani sui settori interni peninsulari e al nord-est

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato sia sul Tirreno che sull’Adriatico. Al pomeriggio sole prevalente e tempo asciutto salvo qualche nube in più in Appennino ove non si escludono locali acquazzoni sul versante adriatico. In serata persiste stabilità su tutti i settori con ampie schiarite e bel tempo prevalente. Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti Nord Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.