Meteo domani 11 gennaio: residui fenomeni in Italia con neve a quote collinari, temperature in calo

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria tra Europa orientale e Balcani, colma di aria fredda, e con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa. Correnti fredde raggiungono anche l’Italia con residui fenomeni. Profonda circolazione depressionaria che si muove sul nord Atlantico con minimo al suolo intorno a 975 hPa tra Islanda e Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 11 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con ampie schiarite su tutti i settori. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e nuvolosità in aumento sui settori occidentali. Temperature minime in calo e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori Adriatici con locali fenomeni sull’Abruzzo, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio ancora locali fenomeni su Marche e Abruzzo con neve a quote collinari, sole prevalente altrove. Tra la serata e la notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni su Molise, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sugli stessi settori, neve fino a 500-900 metri. Tra la serata e la notte migliora su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite, locali piogge solo sulla Sicilia. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

