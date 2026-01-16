Meteo Torino – Weekend di maltempo in arrivo con rovesci intermittenti: ecco le previsioni

Tempo perturbato su parte del Paese

Il maltempo torna a colpire quest’oggi alcune zone del Paese, tra cui Torino, come vedremo, a causa della progressione di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Ciò non determina significative variazioni sul fronte delle temperature che, pertanto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. La neve, infatti, si attesta a partire dai 1.000/1.200 metri al nordovest e dai 1.700/1.800 metri in Sicilia.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna ha esordito fin dalle prime ore con cieli piuttosto nuvolosi su Torino, con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che sta riguardando la città questa sera con il transito di qualche rovescio, coerentemente con quanto avviene anche nelle aree adiacenti. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese sul capoluogo piemontese tra i +6°C di minima e i +10°C di massima circa.

Maltempo intermittente in arrivo per domani

L’afflusso persistente di correnti più umide e instabili alimenterà la fase di maltempo per alcuni settori del Paese anche nella giornata di domani sabato 17 gennaio, tra cui vi sarà anche Torino, dove rovesci di debole o moderata intensità si alterneranno ad intermittenza per l’intera durata del giorno. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi e in lieve abbassamento in quelli massimi.

Rovesci intermittenti anche per domenica

Nessuna novità significativa è in arrivo sul fronte meteorologico anche per domenica 18 gennaio a Torino, dove si attendono ancora rovesci intermittenti di debole o moderata intensità a causa di un flusso di correnti perturbate di stampo atlantico insistente sul bacino del Mediterraneo. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi, con clima che risulterà tendenzialmente invernale in città.

