Meteo – In arrivo nubifragi, venti di tempesta e mareggiate, ecco quando dove

Ciclone mediterraneo la prossima settimana

Saccatura in discesa sul Mediterraneo occidentale sino al nord Africa sta già determinando un calo della pressione con primi fenomeni sui settori ionici ed estremo Nordovest. Situazione meteorologica che subirà un peggioramento nel corso della prima parte della prossima settimana, quando un vortice mediterraneo prenderà forma ed agirà tra il Canale di Sardegna ed il nord dell’Algeria.

In arrivo piogge intense e nubifragi sui settori ionici ed orientali della Sardegna

La ciclogenesi in formazione nei prossimi giorni tra Algeria e Canale di Sardegna sarà piuttosto lenta nella sua evoluzione, bloccata ad est dal vasto e coriaceo campo anticiclonico presente tra Balcani ed est Europa. In tal modo la circolazione si manterrà mediamente dai quadranti sud-orientali, addossando nubi e precipitazioni specie sui settori orientali del Paese. Centri di calcolo odierni mostrano quantitativi pluviometri abbondanti specie sui settori ionici di Sicilia e Calabria centro-meridionale nonché sulla Sardegna orientale con accumuli stimati fino a 300 mm entro mercoledì, ma con quantitativi maggiori nei settori esposti alla forzante orografica con possibili punte anche di 500 mm.

Venti di tempesta la prossima settimana, raffiche estreme al sud

L’approfondimento della ciclogenesi, attesa ad inizio settimana sino a 1000 hPa, accentuerà il gradiente barico con l’alta pressione presente sull’est Europa, dove ritroveremo valori al suolo fino a 1035 hPa, attivando forti venti sud-orientali. L’indice EFI, visibile nella mappa allegata, mostra infatti per la giornata di martedì 20 gennaio valori superiori a 0.8 sul basso Ionio, Sicilia, Calabria e Sardegna, ovvero raffiche di vento estreme per il periodo. Su tali regioni le raffiche di vento potranno toccare, ed in alcuni casi superare, i 100 km/h tra lunedì e martedì. Forti venti settentrionali anche sulla Liguria di Ponente, anche in questo caso con raffiche localmente sino a 100 km/h.

Attese mareggiate sulle coste esposte

Moto ondoso che subirà un deciso incremento con i bacini meridionali italiani attesi agitati, molto agitati fino a grosso lo Ionio, Canale e Mar di Sicilia e e Sardegna. Su tali settori i modelli simulano onde possibili sono a 6-7 metri con mareggiate lungo le coste ioniche di Sicilia, Calabria e Sardegna sud-orientale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.