Meteo – Flusso perturbato in Italia con piogge e qualche nevicata in arrivo anche nelle prossime ore: ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono tendenzialmente instabili, con piogge e rovesci che si centrano principalmente sulle aree più meridionali dello stivale (specie del versante jonico), ma che coinvolgono anche la Sardegna tirrenica e le regioni nordoccidentali. Sul resto del Paese persiste la relativa stabilità, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Fase di maltempo si apre sull’Italia

A differenza di quanto avvenuto negli scorsi giorni quando l’Alta pressione era tornato ad assicurare stabilità quantomeno prevalente sulla nostra Penisola, lo spostamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica dal Mediterraneo occidentale sta aprendo una fase di maltempo che sembra destinata a protrarsi ancora a lungo sullo stivale. I primi effetti si sono registrati già ieri, ma proseguiranno anche nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Flusso perturbato alimenta il maltempo anche nelle prossime ore

Un flusso di correnti più umide e perturbate di stampo atlantico continuerà in serata ad alimentare la fase di maltempo come suggerito nel precedente paragrafo e come prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e rovesci si concentreranno ancora una volta nelle medesime aree del Paese, mentre potranno assumere carattere nevoso sulle Alpi piemontesi a partire da quote di montagna e più precisamente a partire dai 1.100/1.300 metri.

Maggiore stabilità altrove

Le condizioni meteo si manterranno invece generalmente più stabili e asciutte su tutto il resto del nostro Paese, nonostante l’afflusso persistente di correnti più umide e instabili, come scritto precedentemente. I cieli rimarranno inoltre per gran parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che, in questo contesto, confermeranno di base i valori registrati nelle precedenti 24 ore, senza significative variazioni.

