Meteo Torino – Nuvolosità in transito frequente con qualche rovescio: ecco le previsioni

Maltempo torna a colpire l’Italia

Le condizioni meteo sono apparse mediamente in miglioramento per lunga parte della giornata odierna, con un nuovo peggioramento che si sta affacciando tuttavia proprio in queste ore sulla Sardegna occidentale e sulle regioni nordoccidentali, Torino compresa, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata contrassegnata fino a questo momento da una spiccata variabilità, con schiarite anche ampie apertesi fino al mattino odierno, quando a Torino i cieli si presentavano pressoché sereni, seguite da un nuovo annuvolamento progressivo da questo pomeriggio. Le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate in serata, con l’ingresso di qualche rovescio, coerentemente con quanto avviene sul resto del nordovest. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +1°C di minima e i +12°C di massima circa.

Piogge in arrivo anche nella notte

Rovesci insisteranno a Torino, ad intermittenza, nel corso della notte, lasciando spazio a tempo più asciutto entro il mattino di domani venerdì 6 febbraio. Il resto della giornata sarà comunque contrassegnato da cieli in netta prevalenza nuvolosi sul capoluogo piemontese, nonostante un relativo e graduale miglioramento atteso anche sul resto dello stivale dal pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, subiranno un aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Nuvolosità in transito per sabato, ma con maggiore stabilità

Nella giornata di sabato 7 febbraio i cieli a Torino si manterranno sempre in prevalenza nuvolosi, con un fronte perturbato che interesserà, questa volta, principalmente il centro-sud, con condizioni meteo che pertanto, in città, si manterranno relativamente più stabili e asciutte. Le temperature, in questo caso, sono attese in nuova diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

