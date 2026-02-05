Meteo – Nuovo passaggio perturbato in arrivo nel Weekend in Italia, con piogge e altra neve in montagna: i dettagli

Maltempo in arrivo in Italia

Non ha fatto in tempo a migliorare il tempo sulla nostra Penisola grazie all’allontanamento della perturbazione che, fino alla prima metà di oggi, ha comunque determinato residuali fenomeni, che un nuovo peggioramento, anche questo di stampo polare, sta approcciando verso il Mediterraneo centrale, con primi rovesci perlopiù di debole intensità sulla Sardegna occidentale e presto in ulteriore estensione.

Serata di maltempo anche intenso in Italia, con neve a quote medie

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno in serata un ulteriore peggioramento, con piogge e rovesci, localmente anche intensi, in estensione sulle regioni nordoccidentali, dove la neve cadrà finanche i 600/800 metri di quota sulle Alpi e Prealpi piemontesi. Inoltre, i primi effetti della perturbazione potranno raggiungere anche il medio Tirreno, dove le precipitazioni risulteranno solo inizialmente più blande.

Forte e rapido passaggio perturbato per domani

Piogge e possibili temporali si attiveranno lungo il versante tirrenico nella prossima notte, con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da raffiche di vento altrettanto violente, fino localmente 70km/h. Il maltempo si estenderà comunque su tutto il Paese da nord a sud in maniera sparsa o a tratti diffusa, con nevicate che cadranno sull’Appennino centrale fin sui 1.000/1.400 metri, specie su settore Tosco-Emiliano e rilievi di sponda adriatica. Intense mareggiate sono attese sulle coste esposte e quindi sul medio-basso versante tirrenico (fino a 4 metri di onda) e sulla Sardegna occidentale (dove le onde potrebbero raggiungere addirittura i 5 metri).

Nuovo peggioramento in arrivo nel Weekend

Il maltempo sarà protagonista anche nel Weekend e colpirà in due fasi: dopo un miglioramento generale delle condizioni meteo entro la serata di domani venerdì 6, un nuovo e anche questa volta rapido peggioramento coinvolgerà soprattutto il centro-sud (ma senza risparmiare parzialmente il nord) nella giornata di sabato 7, con nevicate in montagna. Anche in questo caso seguirà un miglioramento piuttosto rapido che si reitererà fino alla seconda parte di domenica 8, quando un nuovo peggioramento potrebbe investire la Toscana e il nordovest con fenomeni localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

