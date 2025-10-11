Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Sabato 11 Ottobre
Meteo domani 12 ottobre: domenica con tempo stabile in Italia ma possibili alcune piogge su queste regioni

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 12 ottobre 2025: weekend che continua con tempo stabile su buona parte della Penisola, possibilità di locali piogge sulle Isole Maggiori

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione con massimi al suolo intorno a 1035 hPa centrato sulle Isole Britanniche. Questo porta tempo stabile su buona parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Solo tra Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica è ancora presente una lacuna barica, che sarà responsabile anche di forti temporali. Circolazione depressionaria con minimo intorno a 1000 hPa che si muove tra Scandinavia e Russia occidentale e con aria fredda che scende sull’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 12 ottobre

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche foschia in pianura. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni, foschie e nubi basse su pianure e vallate. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 12 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per il transito di velature. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 12 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte velatura in transito e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio possibili locali fenomeni nelle zone interne delle Isole Maggiori, invariato altrove. In serata e nottata tempo nuovamente stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiori addensamenti sulle Isole. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Cristiano Caparbi

