Meteo domani 12 ottobre: domenica con tempo stabile in Italia ma possibili alcune piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione con massimi al suolo intorno a 1035 hPa centrato sulle Isole Britanniche. Questo porta tempo stabile su buona parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Solo tra Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica è ancora presente una lacuna barica, che sarà responsabile anche di forti temporali. Circolazione depressionaria con minimo intorno a 1000 hPa che si muove tra Scandinavia e Russia occidentale e con aria fredda che scende sull’Europa orientale.
Previsioni meteo per domani, 12 ottobre
Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche foschia in pianura. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni, foschie e nubi basse su pianure e vallate. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 12 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per il transito di velature. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 12 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte velatura in transito e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio possibili locali fenomeni nelle zone interne delle Isole Maggiori, invariato altrove. In serata e nottata tempo nuovamente stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiori addensamenti sulle Isole. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.