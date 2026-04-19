Meteo – Italia contesa tra alta pressione ed infiltrazioni fresche instabili nel corso dei prossimi giorni; i dettagli

Oggi tornano i temporali su parte del nord, tempo primaverile al centro-sud

Nuovo calo della pressione sul centro Europa con il passaggio di una debole perturbazione che riuscirà a lambire anche il nord Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile al centro-sud ed Isole con ampio soleggiamento. Nubi di passaggio al nord con piogge e temporali su Lombardia, Trentino e Veneto nord-occidentale; qualche disturbo interesserà anche il Piemonte, specie settori alpini e pedemontani. Nel corso del pomeriggio instabilità in con acquazzoni o deboli piogge su Alpi, Prealpi, Lombardia ed Emilia. Asciutto sul resto d’Italia con ampio soleggiamento al centro-sud ed Isole. Nel corso della sera attesi residui fenomeni sul Triveneto, migliora sul resto del nord con tendenza a schiarite nottetempo. Innocui addensamenti scivoleranno sulle regioni centrali.

Prossima settimana Italia tra alta pressione e correnti più fresche

Alta pressione che nel corso della prossima settimana tenderà gradualmente a ritirarsi dapprima verso ovest e successivamente espandendosi verso nord con valori barici al suolo anche di oltre 1030 hPa tra Regno Unito, Mar del Nord ed Islanda. In tal modo correnti più fresche scivolerebbero dalla Russia sino al centro Europa, Balcani e sfiorando anche l’Italia con ritorno accentuazione dell’instabilità e calo termico.

Instabilità in aumento anche al centro-sud

Lunedì instabilità che tenderà ad interessare dal pomeriggio le zone interne tra Umbria, Toscana e Marche, nonché il Triveneto, Emilia e basso Piemonte in estensione dalla sera anche alla Lombardia. Martedì instabilità sui settori interni del centro-sud, Alpi, Prealpi ed Emilia-Romagna. Tempo incerto sui settori interni del centro-sud sino a giovedì, poi possibile maggiori stabilità.

Temperature in progressivo calo

Instabilità che sarà accentuata da correnti più fresche nord-orientali. Atteso quindi un generale calo termico nel corso della prossima settimana, più sensibile al Nordest e settori adriatici dove nella seconda parte della settimana le temperature si porteranno gradualmente al di sotto delle medie del periodo.

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