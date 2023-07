Meteo domani 13 luglio: ancora tanto sole e caldo intenso in Italia, ma acquazzoni e temporali intensi interessano queste regioni

Situazione sinottica europea

Una vasta circolazione depressionaria è posizionata tra Islanda, Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa. Vasto e robusto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale che si estende tra nord Africa e Mediterraneo, Balcani ed Europa sud-orientale con elevati valori di geopotenziale e di temperatura, anomalie positive anche nell’ordine di 8-10 gradi. Questo porta clima molto caldo sull’Italia con temperature localmente oltre i +40 gradi, ma un flusso umido e instabile interessa le regioni settentrionali. Circolazione depressionaria anche appena a nord delle Isole Azzorre con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa.

Al Nord: Al mattino piogge e temporali su Emilia Romagna, Triveneto ed arco Alpino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con ancora fenomeni intensi sulle regioni di nord-est. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi possibili nella notte tra Piemonte e Pianura Padana. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino velature in transito su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare attesa su Toscana e Lazio, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Cieli soleggiati al mattino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo il transito di nuvolosità medio-alta sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

