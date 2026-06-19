Meteo – Tanto caldo, ma anche temporali in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Miglioramento in vista in serata, con qualche temporale residuale

Un miglioramento delle condizioni meteo coinvolgerà l’Italia in serata attraverso l’esaurimento di gran parte della fenomenologia azionatasi nel corso di questo pomeriggio. Qualche residuale temporale o grandinata potrà insistere nella seconda parte della serata stessa sul Trentino Alto Adige, mentre altrove è atteso il ritorno della stabilità e del bel tempo. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Caldo in ulteriore intensificazione, ma anche temporali

Nella giornata di domani sabato 20 giugno l’Anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente sul Mediterraneo centro-occidentale determinando un aumento delle temperature, ovunque superiori alla media di riferimento di diversi gradi. Tuttavia, non riuscirà ancora ad impedire la formazione e lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle Alpi e, in maniera più localizzata, sugli Appennini, in esaurimento comunque entro sera, quando le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulla Valle d’Aosta orientale, sui settori alpini di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori alpini e prealpini della Lombardia e su Trentino e Alto Adige, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime molto elevate sulla Pianura Padana, sulle zone pianeggianti e vallive interne di Lazio e Toscana centro-settentrionale, nelle valli e conche dell’Umbria e sul versante occidentale della Sardegna, elevate sul resto del Centro, sulla Campania, sulla Basilicata orientale, nelle zone interne e settori ionici della Puglia, nelle zone vallive interne della Calabria tirrenica settentrionale e nelle zone pianeggianti interne della Sicilia orientale, con punte localmente molto elevate sulle zone pianeggianti e vallive interne di Marche, Abruzzo e Campania centro-settentrionale. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, sabato 20 giugno 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

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