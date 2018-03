Meteo domani 14 Marzo 2018: locali piogge o rovesci pomeridiani sui settori interni peninsulari

Al Nord: Al mattino nubi sparse su tutte le regioni associate a locali precipitazioni sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio tempo in peggioramento al Nord Est con piogge e neve poi anche su Emilia Romagna e Liguria, variabilità asciutta sulle altre zone. In serata ancora piogge su Liguria, Veneto e Friuli, nuvolosità in aumento sulle altre regioni ma con tempo stabile. Neve oltre 1100-1400 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati da Sud-Sud Ovest. Mari da mossi a molto mossi.