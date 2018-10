Meteo domani 14 ottobre: tempo in ulteriore peggioramento all’estremo Sud, possibili fenomeni localmente molto intensi

Meteo domani 14 ottobre: tempo in ulteriore peggioramento all’estremo Sud, possibili fenomeni localmente molto intensi – Un vasto e robusto campo di alta pressione si trova sull’Europa centro-orientale con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Vasta circolazione depressionaria sull’Atlantico centro-settentrionale con valori minimi di pressione sul suolo fino a 970 hPa nei pressi dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre sulla sua sede originaria ma in graduale espansione verso la penisola iberica e il settore occidentale del Mediterraneo. Circolazione instabile con aria fredda in quota sul Mediterraneo orientale porta tempo instabile anche sulle regioni meridionali d’Italia.