Meteo domani 22 dicembre: tempo in peggioramento in Italia con arrivo di piogge e temporali

Situazione sinottica europea
Vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico si estende sull’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sul Golfo di Biscaglia ed affondo sul Mediterraneo centro-occidentale con minimo al suolo di circa 1005 hPa. Questa porta correnti umide e instabili sull’Italia con nuvolosità e piogge. Campo di alta pressione in rinforzo sulla Scandinavia con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1025 hPa.
Previsioni meteo per domani, 22 dicembre
Al Nord: Cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane, con piogge e temporali sparsi al Nord-Ovest, anche intensi sulla Liguria, e più asciutto altrove. Neve sui rilievi alpini oltre i 1000-1200 metri. Tra la sera e la notte ancora maltempo al Nord-Ovest con precipitazioni in estensione anche su Emilia e Lombardia. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo prevalentemente asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi ma con assenza di precipitazioni. In serata e nottata instabilità in aumento sul versante tirrenico con piogge e temporali sulla Toscana e locali fenomeni su Umbria e Lazio. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge sui settori ionici. Al pomeriggio peggiora sulla Sardegna con piogge ed acquazzoni sparsi, per lo più invariato altrove. In serata e nottata molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con possibili locali piovaschi, fenomeni più intensi attesi sulla Sardegna occidentale. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.