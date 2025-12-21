Meteo domani 22 dicembre: tempo in peggioramento in Italia con arrivo di piogge e temporali

Situazione sinottica europea Vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico si estende sull’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sul Golfo di Biscaglia ed affondo sul Mediterraneo centro-occidentale con minimo al suolo di circa 1005 hPa. Questa porta correnti umide e instabili sull’Italia con nuvolosità e piogge. Campo di alta pressione in rinforzo sulla Scandinavia con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 22 dicembre

Al Nord: Cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane, con piogge e temporali sparsi al Nord-Ovest, anche intensi sulla Liguria, e più asciutto altrove. Neve sui rilievi alpini oltre i 1000-1200 metri. Tra la sera e la notte ancora maltempo al Nord-Ovest con precipitazioni in estensione anche su Emilia e Lombardia. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 dicembre

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo prevalentemente asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi ma con assenza di precipitazioni. In serata e nottata instabilità in aumento sul versante tirrenico con piogge e temporali sulla Toscana e locali fenomeni su Umbria e Lazio. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge sui settori ionici. Al pomeriggio peggiora sulla Sardegna con piogge ed acquazzoni sparsi, per lo più invariato altrove. In serata e nottata molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con possibili locali piovaschi, fenomeni più intensi attesi sulla Sardegna occidentale. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.