Meteo Torino – Tempo incerto sul Piemonte con piogge e neve sulle Alpi; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da un graduale calo del campo barico per l’approssimarsi da ovest di una saccatura oceanica. Tempo incerto nei prossimi giorni con molte nubi e possibili fenomeni sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata odierna al via con cieli coperti e deboli fenomeni sparsi sul Piemonte, nevosi sulle Alpi mediamente dai 1300-1500 metri. Situazione meteorologica sostanzialmente invariata anche nella seconda parte di giornata con molte nubi sul Piemonte a cui potranno essere associate deboli piogge o pioviggini intermittenti sulla città di Torino. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +7/+8°C della notte ed i +9/+10°C del pomeriggio.
Previsioni meteo domani
Giornata di lunedì 22 dicembre che si aprirà con deboli fenomeni su tutto il Piemonte, nevosi sulle Alpi mediamente dai 1000-1200 metri, sin verso i 700-900 metri nel cuneese. Precipitazioni diffuse nel corso del pomeriggio con fenomeni che tenderanno a divenire di moderata intensità nel corso delle ore serali e notturne. Neve sulle Alpi mediamente dai 1000-1200 metri sino ai 700 metri nel cuneese. Temperature comprese tra +6/+7°C di minima ed i +8/+9°C di massima.
Settimana di Natale incerta
Correnti umide oceaniche insisteranno sul bacino del Mediterraneo, caratterizzando la situazione meteorologica durante la settimana di Natale. Martedì tempo incerto con la giornata che trascorrerà grigia con precipitazioni diffuse su tutta la regione. Vigilia e giorno di Natale che potrebbero risultare ancora perturbati con rischio piogge su Torino. Temperature in progressivo calo, specie nei valori massimi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.