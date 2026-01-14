Meteo domani 15 gennaio: tempo per lo più stabile in Italia ma con molte nubi, possibili pioviggini al Nord

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico presente tra Mediterraneo centro-orientale e Balcani con massimi al suolo fino a 1020 hPa, garantisce ancora tempo per lo più stabile sull’Italia salvo alcune eccezioni. Flusso perturbato che si muove ormai tra nord Atlantico e Scandinavia, con valori minimi al suolo fino a 985 hPa nei pressi dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1030 hPa appena ad ovest delle omonime Isole.
Previsioni meteo per domani, 15 gennaio
Al Nord: Al mattino tempo in prevalenza stabile con molte nubi in transito; pioviggini solo sulla Liguria. Al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia; tempo invariato altrove. In serata e in nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali, con neve dai 1100-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 15 gennaio
Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; isolate precipitazioni sul Grossetano. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 15 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati; qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.
