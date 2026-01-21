Meteo – Perturbazioni atlantiche in arrivo entro il weekend con maltempo diffuso in Italia e neve anche a quote basse

Vortice depressionario sul Mar di Sicilia, maltempo anche intenso al Sud

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano. Dopo aver raggiunto lo Stretto di Sicilia, durante la giornata odierna il vortice depressionario, con minimo al suolo di circa 1000 hPa, andrà a muoversi a sud della Sicilia in direzione dello Ionio. Condizioni meteo dunque ancora instabili al Sud e sulle Isole, dove sono attese ancora piogge e temporali sparsi e non si escludono fenomeni anche intensi sui settori ionici di Calabria e Basilicata. Attese anche delle nevicate sull’Appennino meridionale fino a quote di medio-bassa montagna. Molta nuvolosità anche sulle regioni centrale ma senza fenomeni di rilievo associati e maggiori spazi di sereno invece al Nord.

Tempo in miglioramento domani, ma solo una breve tregua dal maltempo

Nel corso della giornata di domani il vortice depressionaria andrà a muoversi sullo Ionio fino a raggiungere la Grecia entro la serata. Condizioni meteo che volgono dunque verso un miglioramento sulle regioni meridionali, salvo qualche fenomeno residuo specie sulla Puglia e sui settori tirrenici tra Calabria e Sicilia. Allo stesso tempo una vasta e profonda struttura depressionaria raggiunge il medio Atlantico con diversi minimi al suolo, fino a 965 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Questo porterà un graduale aumento della nuvolosità in transito su Sardegna e Nord-Ovest, con anche delle piogge sulla Sardegna.

Impulso instabile venerdì e nuova perturbazione per il weekend

Nel corso della giornata di venerdì minimo in approfondimento a sud dell’Irlanda con valori al suolo fino a 955 hPa, pilotando un impulso instabile in movimento sul Mediterraneo. Tempo di nuovo in peggioramento in Italia, con piogge e temporali in arrivo soprattutto al Nord, sulla Sardegna e sul medio versante tirrenico, con neve anche a bassa quota al Nord-Ovest. Nel corso del weekend in arrivo un nuovo impulso instabile con maltempo intenso e diffuso prima al Centro-Nord e poi in estensione anche al Sud, con fenomeni più intensi soprattutto al Nord-Ovest e lungo le regioni tirreniche. Ancora possibili nevicate fino a bassa quota al Nord-Ovest e fino a quote di bassa montagna anche sull’Appennino centrale e settentrionale, con locali accumuli anche abbondanti. Un nuovo impulso instabile atteso anche tra la serata di domenica e lunedì con una nuova rapida fase di maltempo. Per ulteriori dettagli, attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Tendenza meteo: flusso perturbato occidentale sulla terza decade di gennaio

Flusso perturbato atlantico che secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli potrebbe dettare le condizioni del tempo dal prossimo weekend in poi. Una serie di perturbazioni potrebbero infatti coinvolgere il Mediterraneo portando tanta pioggia per la nostra Penisola e anche buoni quantitativi di neve sulle montagne, sia Alpi che Appennino. Nessuna ondata di freddo all’orizzonte ma temperature comunque in media.

