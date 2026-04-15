Meteo domani 16 aprile: tempo in miglioramento in Italia con schiarite, ma ancora dei temporali su alcuni settori

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria con goccia d’aria più fresca in quota che si muove tra il Mediterraneo meridionale e la Libia, portando ancora un po’ di instabilità pomeridiana al Centro-Sud. Promontorio anticiclonico che invece prova a rimontare su Europa centro-occidentale e Mediterraneo occidentale, con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Vasta circolazione depressionaria che si muove tra Groenlandia, Islanda e Isole Britanniche con diversi minimi di pressione al suolo fino a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 aprile

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con isolati piovaschi tra Lombardia, Trentino e Dolomiti orientali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 aprile

Al Centro: Al mattino cieli sereni su Toscana, Umbria e Lazio, coperto tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio isolati piovaschi sul Lazio. In serata e in nottata tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza coperti sulle regioni peninsulari con deboli piogge tra Puglia, Basilicata e Calabria, stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino ma senza fenomeni di rilievo; piogge anche sulle zone interne della Sardegna. In serata e in nottata torna la stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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