Meteo Roma – Temporali e rovesci oggi, poi torna il sole per il 25 aprile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede il Mediterraneo centrale ancora interessato da correnti instabili nord-occidentali, con il transito di un fronte freddo che sta portando condizioni di tempo perturbato soprattutto al Centro-Nord e che nel corso della giornata interesserà anche parte del Centro-Sud. A seguire è atteso un graduale miglioramento con aria più fresca al seguito. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi 22 aprile

Giornata caratterizzata da tempo instabile sul Lazio, con cieli molto nuvolosi o coperti fin dal mattino. Attese piogge sparse, più probabili tra le ore mattutine e il primo pomeriggio, anche sulla città di Roma.

Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di acquazzoni e temporali, localmente anche di moderata intensità, specie nelle aree interne ma con coinvolgimento anche della Capitale.

Dalla serata fenomeni in attenuazione con graduali schiarite.

Temperature su valori in lieve calo, comprese tra circa +13/+15°C di minima e +19/+21°C di massima, con ventilazione moderata dai quadranti occidentali.. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà un deciso miglioramento delle condizioni meteo, grazie all’allontanamento del fronte perturbato.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nel pomeriggio possibili innocui addensamenti nelle zone interne, senza precipitazioni di rilievo.

Clima più fresco al mattino, con temperature comprese tra circa +9/+11°C di minima e +20/+22°C di massima.

Tendenza meteo per il Lazio

Dopo il passaggio perturbato, tra venerdì e il weekend si conferma il ritorno di un campo di alta pressione, che porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Lazio.

Le temperature risulteranno gradevoli durante il giorno, mentre le minime saranno più fresche.

Si prospetta quindi un weekend del 25 aprile all’insegna del bel tempo e del clima primaverile, ideale per attività all’aperto.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma con instabilità in aumento. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!