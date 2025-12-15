Meteo domani 16 dicembre: maltempo in Italia con piogge, acquazzoni e anche neve a quote basse

Situazione sinottica europea
Saccatura depressionaria sulla Penisola Iberica con minimo al suolo intorno a 1005 hPa. Questa si muove verso il Mediterraneo centro-occidentale portando una risalita di correnti umide e un peggioramento del tempo anche sull’Italia. Più ad est tra Balcani ed Europa orientale è presente invece un promontorio anticiclonico con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa.
Previsioni meteo per domani, 16 dicembre
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni diffusi al Nord-Ovest, anche intensi e con fiocchi a bassa quota tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli nuvolosi associati a piogge diffuse sui settori nord-occidentali, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento ovunque. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 16 dicembre
Al Centro: Al mattino molte nuvole ovunque con deboli piogge sulle coste tirreniche, più asciutto altrove. Nel pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo instabile con molte nuvole associate a fenomeni diffusi, generalmente di debole o moderata intensità. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 16 dicembre
Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile al mattino su Sardegna e Sicilia con piogge e temporali sparsi. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori e anche su Campania e Calabria, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo instabile sui settori Peninsulari con piogge e acquazzoni diffusi, molte nuvole sulle Isole Maggiori. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.