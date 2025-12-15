Meteo domani 16 dicembre: maltempo in Italia con piogge, acquazzoni e anche neve a quote basse

Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile al mattino su Sardegna e Sicilia con piogge e temporali sparsi. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori e anche su Campania e Calabria, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo instabile sui settori Peninsulari con piogge e acquazzoni diffusi, molte nuvole sulle Isole Maggiori. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.