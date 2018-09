Meteo domani 17 settembre 2018: tempo instabile al pomeriggio al centro Italia, Alpi e Sardegna

Al Centro: Al mattino nubi medio-alte in transito su tutte le regioni ma con clima prevalentemente asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi delle regioni di Abruzzo e Marche con temporali localmente intensi, clima più asciutto altrove salvo sulla Toscana interna. In serata fenomeni in esaurimento con possibilità di locali e brevi piogge sulle coste adriatiche. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli prevalentemente Sud Orientali. Mari da poco mossi a mossi.