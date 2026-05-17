Meteo Torino – Domenica di stabilità, ma domani tornano acquazzoni e temporali

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da correnti mediamente dai quadranti occidentali e da un campo barico in ripresa con valori alti e livellati attorno ai 1015 hPa. Atteso un momentaneo miglioramento del tempo sull’Italia con temperature in lenta ripresa, ma ad inizio settimana è atteso il passaggio di un nuovo impulso instabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica 17 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Piemonte con ampie schiarite sulla città di Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Torino, dove sono attese ampie schiarite. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Meteo Torino domani

Giornata di lunedì al via con nubi sparse sul Piemonte e sulla città di Torino, ma con tempo asciutto. Situazione meteorologica attesa in peggioramento nella seconda parte di giornata con possibili acquazzoni e temporali su Torino sino alle ore serali. Miglioramento atteso nel corso della notte. Temperature comprese tra +12/+13°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Prossima settimana più asciutta

Tra martedì e mercoledì atteso tempo mediamente stabile su tutto il Piemonte e sulla città di Torino con spazio a maggiori schiarite. Tempo che potrebbe mantenersi asciutto sul Piemonte anche nella seconda parte della settimana con temperature che subiranno un incremento per il rinforzo di un campo anticiclonico.

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