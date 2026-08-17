Meteo – Inizio di settimana perturbato con calo termico, poi migliora a metà settimana. I dettagli

Peggioramento in atto

Nella giornata odierna si assiste ad un netto peggioramento delle condizioni meteo dovuto all’avvicinamento di un cavo perturbato di natura atlantica che sfilerà rapidamente sul settore balcanico. Piogge, temporali e occasionali nubifragi e grandinate si distribuiscono in maniera sparsa sulle regioni centro-settentrionali, lasciando il sud più ai margini. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo tuttavia estive.

Prossime ore verso un miglioramento

Le prossime ore vedranno ancora l’insistenza di piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio nella prima parte di serata coinvolgere il Lazio e la Campania, con il verosimile coinvolgimento delle aree costiere. A seguire, anche su questi settori le condizioni meteo sono attese in miglioramento, tornando generalmente stabili e asciutte entro il termine della serata, con temperature che, in ogni caso, pur confermando mediamente una lieve diminuzione, si attestano su valori pienamente estivi.

Avvio di settimana con maltempo, domani i temporali si spostano al sud

La prima parte della settimana appena cominciata sarà interamente caratterizzata dall’instabilità: il fronte perturbato, nella giornata di domani martedì 18 agosto, si sposterà infatti sulle regioni meridionali, con piogge, temporali e possibili locali nubifragi e grandinate che si concentreranno principalmente sulle aree interne, con coinvolgimento parziale anche di alcune aree costiere. Le temperature, in questo contesto, potranno subire mediamente una lieve e ulteriore diminuzione, tornando ad attestarsi intorno alla media di riferimento.

Miglioramento (temporaneo) a metà settimana

Un miglioramento delle condizioni meteo avanzerà sulla nostra Penisola solamente nella giornata di mercoledì 19 agosto, grazie ad un nuovo forcing dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale. Isolati temporali potranno generarsi solo nel pomeriggio sulle Alpi, dove persisteranno in serata con occasionali sconfinamenti sulle pianure adiacenti, ma con tempo più asciutto altrove. Le temperature, in questo contesto, subiranno un nuovo e lieve aumento, tornando lievemente oltre la media di riferimento in Italia. Il miglioramento sarà solo temporaneo, in quanto un nuovo peggioramento è atteso già da giovedì 20, sulla cui dinamica approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.