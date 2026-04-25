Meteo – Weekend primaverile con sole prevalente e temperature massime anche oltre i +25°C!

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione disteso sull’Europa sud-occidentale con valori alti e livellati attorno ai 1020 hPa anche sull’Italia dove il tempo si mantiene decisamente primaverile, mentre un’ansa depressionaria si attarda sul Mediterraneo orientale. Flusso umido perturbato principale scorre mediamente oltre il 50°N.

Alta pressione in affermazione sull’Italia, sarà un sabato con meteo stabile

Alta pressione ben salda sul Mediterraneo centrale determina un avvio di weekend stabile sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata su gran parte del Paese, salvo nubi basse addossate alla Liguria di Ponente. Nel corso del pomeriggio insiste il bel tempo da nord a sud, fatta eccezione per occasionali brevi acquazzoni a ciclo diurno sulle Alpi piemontesi. Stellato nottetempo ovunque, salvo innocui addensamenti di tipo basso sulla Liguria.

Domenica qualche nube in più sul nord Italia

Weekend che proseguirà stabile e decisamente primaverile sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile con ampio soleggiamento su tutto il Paese, salvo innocue velature di passaggio al Nordovest e qualche nube bassa addossata alla Liguria. Nel corso del pomeriggio instabilità in accentuazione con acquazzoni o deboli piogge su Alpi occidentali ed Appennino ligure. Asciutto sul resto d’Italia con ampio soleggiamento al centro-sud ed Isole. Nel corso della sera attesi innocue addensamenti in transito al nord per infiltrazioni umide in quota.

Temperature primaverili con massime anche di oltre +25°C

Weekend atteso con ulteriore aumento delle temperature tra oggi e domani con valori massimi che diffusamente supereranno i +20°C con punte nella giornata odierna di +25/+27°C sulla Pianura Padana e di +24/+25°C su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Puglia, mentre domenica attesi valori sino a +26/+28°C su Pianura Padana e di +25/+26°C su Toscana, Lazio, Umbria, Puglia e Marche.

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