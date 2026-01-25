Meteo domani 26 gennaio: tempo in progressivo miglioramento con precipitazioni residue al sud

Situazione sinottica europea
Perturbazione atlantica in transito sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa in movimento sull’Italia. Tempo instabile o perturbato in Italia con piogge e anche neve. Flusso atlantico che si muove sull’Europa occidentale mentre sui settori orientali del continente troviamo un campo di alta pressione con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa.
Previsioni meteo per domani, 26 gennaio
Al Nord: Al mattino cieli coperti ovunque ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la Pianura Padana.. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 26 gennaio
Al Centro: Al mattino molte nubi in transito ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni in Appennino con neve dai 1200 metri. In serata e in nottata tempo in progressivo miglioramento con graduali schiarite in arrivo a partire dai settori occidentali. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 26 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche, incluse le Isole Maggiori. Al pomeriggio attese anche nevicate in Appennino dai 1200 metri. In serata residue precipitazioni sulle regioni peninsulari e in Sicilia; nella notte piogge ancora su Puglia Calabria e Sicilia orientale. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.