Meteo domani 26 gennaio: tempo in progressivo miglioramento con precipitazioni residue al sud

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche, incluse le Isole Maggiori. Al pomeriggio attese anche nevicate in Appennino dai 1200 metri. In serata residue precipitazioni sulle regioni peninsulari e in Sicilia; nella notte piogge ancora su Puglia Calabria e Sicilia orientale. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.